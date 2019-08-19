Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кабинет министров Украины постановлением №725 от 14 августа внес изменения в порядок и правила осуществления обязательного авиационного страхования гражданской авиации, сообщается на сайте правительства.

Как следует из документа, внесенные изменения позволят оптимизировать уровень минимальных страховых сумм (лимитов ответственности) по страхованию ответственности эксплуатанта аэропорта (аэродрома, вертодрома) и сертифицированных субъектов наземного обслуживания за вред, причиненный третьим лицам, упростят процедуры определения минимальных страховых сумм ответственности для субъектов наземного обслуживания, а также приведут их к единой денежной единице измерения.

Постановлением также устанавливаются следующие минимальные лимиты ответственности, в частности, для эксплуатанта постоянной взлетно-посадочной площадки - 130 тыс. грн, для эксплуатанта вертодрома - 5 млн грн, для эксплуатанта аэропорта (аэродрома) по классификации ІСАО с кодовыми буквами "Е" или "F" без права пассажирских перевозок - 5 млн грн, с правом пассажирский перевозок - 1,624 млрд грн.

Для сертифицированных субъектов наземного обслуживания при условии, что общее годовое количество воздушных судов (отправленные и прибывшие) в аэропорту (на аэродроме, вертодроме, постоянной взлетно-посадочной площадке) до 1 тыс. ед. минимальная страховая сумма составляет 523 тыс. грн, более 1 тыс. ед. - 5 млн грн.

В случае, если субъект наземного обслуживания предоставляет услуги с общим годовым количеством воздушных судов (отправленные и прибывшие) из различных групп, минимальная страховая сумма определяется в соответствии с группой, в которой размер минимальной страховой суммы наибольший.