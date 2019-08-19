События

16:22 19.08.2019

Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

2 мин читать
Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

Киев. 19 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кабинет министров Украины постановлением №725 от 14 августа внес изменения в порядок и правила осуществления обязательного авиационного страхования гражданской авиации, сообщается на сайте правительства.

Как следует из документа, внесенные изменения позволят оптимизировать уровень минимальных страховых сумм (лимитов ответственности) по страхованию ответственности эксплуатанта аэропорта (аэродрома, вертодрома) и сертифицированных субъектов наземного обслуживания за вред, причиненный третьим лицам, упростят процедуры определения минимальных страховых сумм ответственности для субъектов наземного обслуживания, а также приведут их к единой денежной единице измерения.

Постановлением также устанавливаются следующие минимальные лимиты ответственности, в частности, для эксплуатанта постоянной взлетно-посадочной площадки - 130 тыс. грн, для эксплуатанта вертодрома - 5 млн грн, для эксплуатанта аэропорта (аэродрома) по классификации ІСАО с кодовыми буквами "Е" или "F" без права пассажирских перевозок - 5 млн грн, с правом пассажирский перевозок - 1,624 млрд грн.

Для сертифицированных субъектов наземного обслуживания при условии, что общее годовое количество воздушных судов (отправленные и прибывшие) в аэропорту (на аэродроме, вертодроме, постоянной взлетно-посадочной площадке) до 1 тыс. ед. минимальная страховая сумма составляет 523 тыс. грн, более 1 тыс. ед. - 5 млн грн.

В случае, если субъект наземного обслуживания предоставляет услуги с общим годовым количеством воздушных судов (отправленные и прибывшие) из различных групп, минимальная страховая сумма определяется в соответствии с группой, в которой размер минимальной страховой суммы наибольший.

Теги: #страхование #авиация #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:42 19.08.2019
Кабмин уволил Яковлева с должности главы Госэкоинспекции и назначил Сергиенко

Кабмин уволил Яковлева с должности главы Госэкоинспекции и назначил Сергиенко

10:41 19.08.2019
АМПУ просит Кабмин утвердить стратегию развития морпортов до 2038г, решить вопрос дивидендов и утвердить порядок отбора проб воды

АМПУ просит Кабмин утвердить стратегию развития морпортов до 2038г, решить вопрос дивидендов и утвердить порядок отбора проб воды

10:27 16.08.2019
Кабмин в суде требует взыскать с "Укрнафты" 1,5 млрд грн

Кабмин в суде требует взыскать с "Укрнафты" 1,5 млрд грн

19:06 15.08.2019
Правительство утвердило план подготовки и празднования 28-го Дня независимости Украины

Правительство утвердило план подготовки и празднования 28-го Дня независимости Украины

18:58 15.08.2019
"Нафтогаз" не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене – Герус

"Нафтогаз" не будет продавать газ для Луганской ТЭС по специальной льготной цене – Герус

17:18 15.08.2019
Кабмин может рассмотреть вопрос вхождения четырех национальных медучреждений в медреформу на следующем заседании – Супрун

Кабмин может рассмотреть вопрос вхождения четырех национальных медучреждений в медреформу на следующем заседании – Супрун

20:34 14.08.2019
Решение Кабмина о поставках газа для Луганской ТЭС по сниженной цене будет стоить "Нафтогазу" и госбюджету 100-300 млн грн ежемесячно, заявляют в НАК

Решение Кабмина о поставках газа для Луганской ТЭС по сниженной цене будет стоить "Нафтогазу" и госбюджету 100-300 млн грн ежемесячно, заявляют в НАК

17:48 14.08.2019
Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

16:40 14.08.2019
Кабмин назначил образовательным омбудсменом директора киевской спецшколы №148

Кабмин назначил образовательным омбудсменом директора киевской спецшколы №148

15:51 14.08.2019
Кабмин выделил почти 18,6 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Кабмин выделил почти 18,6 млн грн единоразовой помощи семьям погибших и получившим инвалидность участникам АТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

Глава Госкино Украины Ильенко написал заявление об увольнении

Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция задержала в зоне отчуждения ЧАЭС "сталкера" из США

Адвокат Балуха не знает местонахождения своего подзащитного

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

СБУ подозревает руководствомашиностроительного предприятия в поставках оборудования на шахты в ОРДО

В Украине почти половина зданий школ в неудовлетворительном состоянии

Ущерб от незаконных вырубок в Октябрьском лесничестве Харьковской области составил почти 24 млн грн

Суд арестовал блогера, снимавшего на видео свои издевательства над ветераном АТО в Хмельницком

В РФ загорелся цех по переработке пороха

Житель Винничины продавал оружие и боеприпасы, в том числе представителям местного криминалитет

Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно "Мрия" арестовано по решению суда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА