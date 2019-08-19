События

15:22 19.08.2019

СБУ подозревает руководствомашиностроительного предприятия в поставках оборудования на шахты в ОРДО

2 мин читать
СБУ подозревает руководствомашиностроительного предприятия в поставках оборудования на шахты в ОРДО

Следователи Службы безопасности Украины и прокурор Донецкой области сообщили о подозрении трем лицам, причастным к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированной территории Донбасса.

"Привлеченные к операции Объединенных сил оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

Согласно информации, после пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы "ДНР" для использования на "национализированных" предприятиях.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали переправку террористам оборудования на сумму 30млн грн. Средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Сейчас генеральному директору предприятия, который является депутатом Донецкого областного совета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки сообщили о подозрении по ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

В СБ Украины напомнили, что в июне подозрение по этой же статье было сообщено еще одному участнику противоправного механизма - также депутату Донецкого областного совета, который выступал в качестве посредника между руководством завода и боевиками.

Как сообщалось, 3 июля в Мариуполе депутату Донецкого областного совета суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в финансировании террористов "ДНР".

"Октябрьским районным судом Мариуполя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в размере 768,4 тыс. грн депутату Донецкого областного совета 6 созыва, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, то есть в финансировании терроризма", - сообщила тогда пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре установили, что с марта 2018г. 47-летний депутат занимался поставками на оккупированную территорию через территорию Российской Федерации продукции для угольной и горно-шахтной промышленности украинского производства. Отмечается, что за время своей деятельности депутат обеспечил поставки на общую сумму около 68 млн российских рублей.

Теги: #сбу #шахты #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 19.08.2019
Житель Винничины продавал оружие и боеприпасы, в том числе представителям местного криминалитет

Житель Винничины продавал оружие и боеприпасы, в том числе представителям местного криминалитет

09:29 19.08.2019
Украинская сторона готова к зеркальному демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, но противник затягивает процесс – СЦКК

Украинская сторона готова к зеркальному демонтажу фортификационных сооружений в Станице Луганской, но противник затягивает процесс – СЦКК

12:17 17.08.2019
СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

СБУ в АРК закрыла дело о госизмене, в котором фигурировал Портнов

09:53 17.08.2019
В СБУ подтвердили задержание гражданина Израиля Сильвера и трех сотрудников спецслужбы, содействовавших ему в побеге

В СБУ подтвердили задержание гражданина Израиля Сильвера и трех сотрудников спецслужбы, содействовавших ему в побеге

09:53 17.08.2019
СБУ задержала гражданина Израиля, сбежавшего во время экстрадиционных мероприятий из аэропорта

СБУ задержала гражданина Израиля, сбежавшего во время экстрадиционных мероприятий из аэропорта

16:35 16.08.2019
АМКУ начал расследование возможного сговора при определении цен на уголь госшахт для ТЭС и ТЭЦ

АМКУ начал расследование возможного сговора при определении цен на уголь госшахт для ТЭС и ТЭЦ

11:24 16.08.2019
ФСБ РФ терроризирует украинских рыбаков в акватории Азовского моря, угрозами выбивая ложные показания – СБУ

ФСБ РФ терроризирует украинских рыбаков в акватории Азовского моря, угрозами выбивая ложные показания – СБУ

13:27 15.08.2019
СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

СБУ назвала ошибочным заявление Луценко о якобы сокрытии материалов допросов по делу Гандзюк

12:51 15.08.2019
Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию – адвокат

Подозреваемый в деле Гандзюк Левин был задержан в стране ЕС и отпущен после допроса, так как СБУ не запросила экстрадицию – адвокат

12:27 15.08.2019
СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк, заявил Луценко

СБУ скрывала показания по делу о нападении на Гандзюк, заявил Луценко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

На пожаре в одесской гостинице погиб ребенок и гражданка Австралии, опознано шесть погибших из девяти

Глава Госкино Украины Ильенко написал заявление об увольнении

Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция задержала в зоне отчуждения ЧАЭС "сталкера" из США

Адвокат Балуха не знает местонахождения своего подзащитного

Кабмин внес изменения в порядок и правила обязательного страхования гражданской авиации

В кабинете замгенпрокурора Стрижевской обнаружена несанкционированная "прослушка"

В Украине почти половина зданий школ в неудовлетворительном состоянии

Ущерб от незаконных вырубок в Октябрьском лесничестве Харьковской области составил почти 24 млн грн

Суд арестовал блогера, снимавшего на видео свои издевательства над ветераном АТО в Хмельницком

В РФ загорелся цех по переработке пороха

Поставлявшее топливо для ЧФ РФ судно "Мрия" арестовано по решению суда

В Гибралтаре освободили иранский танкер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА