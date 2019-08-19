События

14:45 19.08.2019

Ущерб от незаконных вырубок в Октябрьском лесничестве Харьковской области составил почти 24 млн грн

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Ущерб от незаконных вырубок в Октябрьском лесничестве Харьковской области составил почти 24 млн грн

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют организацию и проведение незаконных вырубок леса должностными лицами лесхозов Харьковской области.

"По предварительной информации, с сентября 2018 по июнь 2019 года должностные лица лесных хозяйств Харьковской области, злоупотребляя своим служебным положением, осуществили незаконную вырубку леса на территории ГП "Октябрьский лесхоз"... По ходатайству следственных ГБР уже проведена судебно-экономическая экспертиза, подтверждающая причинение государственным интересам ущерб на сумму 23,8 млн грн", - сообщается на официальном сайте ГБР.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Служба безопасности Украины и Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Теги: #гбр #вырубка
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