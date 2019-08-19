События

14:43 19.08.2019

Суд арестовал блогера, снимавшего на видео свои издевательства над ветераном АТО в Хмельницком

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Суд арестовал блогера, снимавшего на видео свои издевательства над ветераном АТО в Хмельницком

В Хмельницком состоялось заседание суда, в ходе которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога блогеру, которого полиция Хмельницкой области подозревает в издевательствах и избиении участника антитеррористической операции на Донбассе.

"В качестве меры пресечения Хмельницкий горрайонный суд избрал блогеру содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 40 140 гривень", - сообщает в понедельник пресс-служба полиции Хмельницкой области.

В ведомстве напомнили, что в конце июля текущего года в социальных сетях и СМИ было распространено видео, на котором скандальный блогер на камеру издевается над участником АТО и бьет его. Ролик был снят таким образом, что было трудно определить, в каком месте это происходит, к тому же, никаких заявлений о подобном правонарушении в одной из областей на тот момент зарегистрировано не было.

"Внимательно изучив видеоматериалы и сопоставив факты, детективы из Хмельницкого отдела полиции установили, что событие происходило в городе Хмельницком, и сразу начали уголовное производство. Следующим шагом в расследовании стал поиск пострадавшего. К этому процессу подключились и следователи, и сотрудники криминальной полиции, и участковые офицеры. И это дало свой результат - участника АТО с видео узнали и нашли. Мужчина после инцидента действительно никуда не обращался с жалобой по этому поводу, но после общения с правоохранителями решил написать заявление о преступлении, чтобы злоумышленник ответил перед законом за свои действия", - говорится в информации.

Далее детективы собрали доказательную базу и добились, чтобы блогеру заочно объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, а суд дал разрешение на его задержание. Параллельно с этим сотрудники криминальной полиции и киберполиции работали над установлением места нахождения подозреваемого, который скрывался, постоянно переезжая с места на место.

"Совместными усилиями Хмельницкой и Николаевской полиции скандального блогера задержали в Николаеве и доставили в Хмельницкий", - рассказали в полиции.

Теги: #хмельницкая_область #арест #суд #блоггер
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