События

13:48 19.08.2019

Житель Винничины продавал оружие и боеприпасы, в том числе представителям местного криминалитет

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Житель Винничины продавал оружие и боеприпасы, в том числе представителям местного криминалитет

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Винницкой области сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов местным жителем.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель районного центра хранил в собственном доме и реализовывал оружие и боеприпасы. Заказывали "товар", в частности, представители криминальных кругов региона. Сотрудники СБ Украины задокументировали реализацию злоумышленником пистолета "ТТ" с десятью патронами калибра 7,62 мм", - сообщает пресс-центр СБ Украины в понедельник.

Задержали фигуранта производства на улице районного центра при продаже пистолета "Unique" с четырьмя патронами к нему за 13тыс. грн.

В ходе санкционированных следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли 4 единицы охотничьего оружия и револьвер "Наган-С" с признаками переделки под боевой, а также боеприпасы различного калибра.

"Кроме того обнаружено и изъято почти $60 тыс., 14 тыс. евро и 100 тыс. грн", - рассказали в СБУ.

Изъятые образцы оружия переданы на экспертизу. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Теги: #винницкая_область #сбу #торговля_оружием
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