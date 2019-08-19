События

13:27 19.08.2019

Афганского посла ограбили в Барселоне

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Группа молодых людей ограбила посла Афганистана в Испании, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в полиции.

Инцидент произошел в Барселоне в районе станции метро "Жауме I" в воскресенье. Пятеро молодых людей окружили посла, толкнули на землю и забрали у него часы. Полиция пытается установить личности нападавших.

Посол в результате нападения получил несколько порезов. Согласно сайту посольства Афганистана в Испании, должность посла занимает 69-летний дипломат, лингвист и поэт Масуд Халили.

Это уже не первое нападение на представителя иностранного государства в Барселоне этим летом. Так, в июне скончалась от полученных в результате нападения травм вице-председатель южнокорейской президентской комиссии по культуре в Азии. У нее пытался вырвать сумочку неизвестный на мотоцикле, в результате женщина упала и ударилась головой об асфальт.

В период с июля в Барселоне произошло восемь убийств, а также несколько нападений с ножом, отмечает агентство ЭФЭ. В городском совете Барселоны на прошлой неделе заявили, что в городе наблюдается "кризис безопасности".

Мэр Барселоны Ада Колау, говоря о нападениях с ножом в Барселоне, заявила, что администрацию беспокоят эти события, но отметила, что это были единичные случаи.

Теги: #испания #ограбление #афганистан
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