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13:27 19.08.2019

В Гибралтаре освободили иранский танкер

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Иранский танкер покинул Гибралтар в воскресенье вечером и следует по направлению к Греции, передает Reuters со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

За несколько часов до отплытия танкера власти Гибралтара отклонили запрос США на продление задержания, ссылаясь на то, что арест был совершен по законодательству Евросоюза. Танкер был арестован 4 июля по подозрению в транспортировке 2,1 миллиона баррелей нефти в Сирию, что нарушает санкции Евросоюза.

Grace 1, переименованный в Adrian Darya 1, покинул Гибралтар около девяти вечера по местному времени (21.00 GMT), показали данные Refinitiv по отслеживанию судов. На данный момент судно направляется в сторону порта Каламата в Греции.

Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что попытка США захватить танкер будет иметь "тяжелые последствия", а один из высокопоставленных чиновников подчеркнул, что кризис в отношениях с Великобританией закончится только после того, как судно достигнет пункта назначения.

Теги: #иран #танкер
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