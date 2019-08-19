События

13:04 19.08.2019

В Украину возвращается жара

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В Украину возвращается жара

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять сухая и теплая воздушная масса, без осадков, сообщил Укргидрометцентр.

Температура ночью 12-17°, на побережье морей 18-20°; днем 27-32°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 15-17°, днем 28-30°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 августа самая высокая температура днем была +39,3 в 1946 году, самая низкая ночью +8,6 в 1911 году.

21 августа - без осадков, лишь на крайнем западе днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юге до 21°; днем в южных и восточных областях 30-35°, на остальной территории 27-32°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 29-31°.

19 августа в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 20°.

Теги: #погода #украина
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