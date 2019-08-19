Обоснованность подозрения Дмитрию Вовку опровергнута рядом украинских и европейских экспертиз — адвокат

Экс-главе НКРЕКП Дмитрию Вовку 19 августа в 14.00 в Соломенском суде Киева будут избирать меру пресечения, сообщила адвокат Дмитрия Вовка Ирина Одинец. По ее словам, уже сейчас защитой зафиксирован ряд нарушений со стороны НАБУ.

Так, сторона обвинения не предоставила суду полный пакет документов по делу. По словам Ирины, из 26 документов, которыми подтверждается подозрение, в суд предоставлены только 5. А те, что представлены, оформлены ненадлежащим образом.

«Например, есть документ в котором должно быть 134 страницы, а в суд предоставлено только 7. Кроме того, детективы забыли указать на какой срок просят выбрать содержания под стражей для Дмитрия Волка», - пояснила она.

В подтверждение обоснованности подозрения стороной обвинения предоставлено заключение экспертизы от 15.07.2019, проведенной экспертом Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз Службы безопасности Украины.

«Эта экспертиза проведена не профильным учреждением и без учета выводов авторитетных экспертных учреждений, а также выводов отечественных и европейских специалистов. Для исследования эксперту СБУ было предоставлено справку детектива управления и обработки информации НАБУ. То есть в данном случае один детектив привлек в качестве специалиста другого детектива. При этом предоставленная суду экспертиза не содержит главного - выводов, какой размер неправомерной выгоды получили генерирующие компании. Указанная экспертиза содержит лишь выводы о размере средств, уплаченных Поставщиками в пользу ГП «Энергорынок». Примененный подход определения размера материального ущерба, по своей сути является в корне неправильным, поскольку расчеты осуществлены не по утвержденной формуле, а по измененной формуле, на усмотрение детектива. Если действовать по аналогии, то при таком подходе возможно например рассчитать размер убытков субъектам хозяйствования вследствие уплаты НДС, взяв условием не 20%, как установлено законодательством, а например 10%. Таких примеров можно привести множество, но все они не более чем обычные математические расчеты», - отмечает Ирина Одинец.

По ее словам есть ряд выводов более авторитетных учреждений, опровергают обоснованность подозрения. В частности, это выводы:

- экспертного экономического исследования №17956 от 29.11.2017, проведенного судебным экспертом Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М.С. Бокариуса, согласно которому расчет прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии на 2016 год произведен в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 03.03.2016 №289;

- экспертного экономического исследования №16880 от 21.09.2017 проведенного судебным экспертом Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М.С. Бокариуса, согласно которому расчет прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии на 2017 год проведено в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 03.03.2016 №289;

- научно-правовой экспертизы Института государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины от 31.07.2017, согласно которому при принятии постановления НКРЭКУ от 03.03.2016 №289 председателем и членами НКРЭКУ не были нарушены дискреционные полномочия;

- отчета специалистов Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины от 10.10.2017;

независимого исследования по экономической обоснованности применения формулы «Роттердам +», проведенного Европейской ассоциацией угля и лигнита (Eurоcoal), по результатам которого европейские специалисты пришли к выводу о целесообразности использования принципа импортного паритета при расчете цены энергетического угля.

- многочисленными решениями судов, которые никем не отменены. Более того, судебные решения благодаря оппонентам Комиссии появились раньше, чем было возбуждено уголовное дело, о чем следствию точно известно.