События

13:03 19.08.2019

Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

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Боец ВСУ ранен с начала суток на Донбассе вследствие обстрелов боевиков украинских позиций

Незаконные вооруженные формирования с начала суток и по полдень понедельника четыре раз нарушили "режим тишины" в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток сегодня, 19 августа, подразделениями Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.(…) К сожалению, с начала текущих суток, по имеющейся информации, один украинский воин получил ранения в результате вражеских обстрелов. Наш защитник эвакуирован в военный мобильный госпиталь", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Он сообщил, что ночью в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил боевики вели прицельные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Водяное.

Кроме того, утром противник вел обстрел из гранатометов вблизи пгт Талаковка и села Павлополь.

Теги: #всу #оос #минобороны
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