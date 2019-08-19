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12:06 19.08.2019

По делу о пожаре в одесской гостинице пока задержан только ее собственник

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По делу о пожаре в одесской гостинице пока задержан только ее собственник

В связи с пожаром в гостинице "Токио Стар" пока задержан только фактический собственник гостиницы, в понедельник ему должны избрать меру пресечения, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

"По этому делу задержан один человек – собственник отеля. Он уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 УК, сегодня ему должны избирать меру пресечения", - сказали в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник утром.

При этом в прокуратуре области отметили, что в рамках расследования проверяется ряд других людей, в том числе те, кто арендовал это помещение, но пока ни у кого больше процессуального статуса нет и никого помимо владельца не задерживали.

"Основная версия случившегося – возгорание в (электрощитовой – ИФ) щитке прачечной. Версия о якобы сокрытии преступления не подтверждается", - добавили в пресс-службе.

Часть 2 статьи 270 УК Украины – Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли девять человек, пострадали 10 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал справедливое наказание для виновных в пожаре в Одесской гостинице.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного.

Теги: #задержание #одесса #пожар
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