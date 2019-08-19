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11:50 19.08.2019

Проект велодорожки на Набережном шоссе столицы будет готов весной 2020г

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Проект велодорожки на Набережном шоссе столицы будет готов весной 2020г

Проект строительства велодорожки на Набережном шоссе длиной 4,8 км планируют завершить к апрелю 2020 года, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА) со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

"Веломаршрут вдоль Набережного шоссе можно назвать настоящей веломагистралью. Кроме самой велодорожки, которую выполнят из асфальтобетона, там появятся велопарковки, навигация, LED-освещение", - цитирует пресс-служба КГГА гендиректора КК "Киевавтодор" Александра Густелева.

По его словам, велодорожку планируют построить на месте демонтированных трамвайных путей вдоль зеленой зоны. Кроме того, на маршруте также оборудуют пешеходную прогулочную зону и станции ремонта велосипедов.

Согласно информации в электронной системе ProZorro, стартовая цена разработки проектно-сметной документации составляла 2,345 млн грн.

В торгах 19 июля участвовали ООО "Киевская проектная группа" с предложением 1,915 млн грн, Львовское КП "Институт пространственного развития" (1 млн 798 тыс. 989 грн), ООО "Проектная компания "Аркон" (1,5 млн грн) и ООО "Научно-производственное объединение "Трансинжиниринг", предложившее на аукционе минимальную цену - 1,486 млн грн.

Однако победителем тендера стало ООО "Институт проектирования инфраструктуры транспорта" (Харьков) с предложением 1 млн 798 тыс. 988 грн. Предложения ООО "Проектная компания "Аркон" и ООО "Научно-производственное объединение "Трансинжиниринг" были отклонены из-за нарушений условий тендерной документации.

ООО "Институт проектирования инфраструктуры транспорта" (ООО "ИПИТ") создано в 2009 году, с 2016 года является правопреемником имущественных прав и обязанностей ООО «Проектный Институт "Трансюжстройпроект". Компания занимается разработкой проектно-сметной документации для строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, автодорог, промышленного и гражданского строительства.

Согласно информации на сайте ООО, компания построила 983 км железных дорог, 102 км автодорог, 28 объектов гражданского строительства и более 1 тыс. искусственных сооружений. По данным на сайте Dozorro.org, крупнейшим заказчиком компании является Служба автомобильных дорог в Донецкой области, заключившая 13 договоров на общую сумму более 18 млн грн.

По данным Единого госреестра, владельцем 100% уставного капитала общества является ООО "Зигмал лимитед" (Кипр). Конечным бенефициаром указан ООО "Зигмал лимитед" в лице Сергея Разживина (Латвия).

Зарегистрированный капитал общества составляет 799,3 тыс. грн.

Теги: #киев #кгга #велодорожка
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