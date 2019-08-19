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11:22 19.08.2019

Прокуратура уведомила о подозрении владельца одесской гостиницы, в которой на пожаре погибли девять человек

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Прокуратура уведомила о подозрении владельца одесской гостиницы, в которой на пожаре погибли девять человек

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении владельцу гостиницы "Токио Стар" Вадиму Черному по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия (погибли девять человек).

Как сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры Одесской области, Черный уведомлен о подозрении по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители предпринимают меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия - владельца гостиницы, финансово-хозяйственной деятельности, установки, обслуживания пожарной сигнализации и др.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар", в результате которого погибли девять человек, пострадали 10 человек.

Теги: #прокуратура #подозрение #одесса #пожар
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