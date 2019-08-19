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11:01 19.08.2019

Собранные британской компанией данные об участии РФ в боях под Иловайском могут быть использованы в ЕСПЧ

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Собранные британской компанией данные об участии РФ в боях под Иловайском могут быть использованы в ЕСПЧ

Данные об участии российских военных в боях под Иловайском планируется использовать при рассмотрении иска в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), пишет The Guardian.

"Доказательства будут использованы в рамках иска, который предстоит рассмотреть в ЕСПЧ. Эти данные находятся на онлайн-платформе в открытом доступе", - сообщает газета.

Речь идет об информации, собранной британской группой Forensic Architecture. Издание поясняет, что в роли истцов выступают украинцы, принявшие участие в боевых действиях в качестве добровольцев. Они попали в плен. Истцы заявили, что в плену подвергались пыткам. Кроме того, по их словам, боевики принуждали их к труду.

Истцы также намерены у себя на родине подать суд против военного командования, которое они считают ответственным за небрежное планирование операций под Иловайском.

Газета The Guardian в минувшее воскресенье сообщила о докладе британской исследовательской группы Forensic Architecture об участии России в боях под Иловайском в Украине в 2014 году.

По словам исследователей, они собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи отмечают, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

Теги: #великобритания #рф #украина #иловайск #еспч
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