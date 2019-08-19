По факту пожара в одесской гостинице открыто уголовное производство

По факту пожара в одесской гостинице "Токио-Стар" начато уголовное производство, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте МВД в субботу утром.

Отдел коммуникации полиции Одесской области сообщил, что всего с места пожара были эвакуированы около 150 человек.

Рядом со сгоревшей гостиницей созданы временные пункты из автобусов, выделенных полицией и горсоветом.

"Там пострадавшим от пожара предоставляется посильная домедицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, несколько десятков спасенных людей еще ночью приютил у себя одессит, который стал случайным свидетелем пожара и помогал спасателям и полицейским.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек, еще 10 человек пострадали.