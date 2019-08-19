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08:17 19.08.2019

Суд арестовал мужчину, подозреваемого избиении ветерана АТО - СМИ

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Суд арестовал мужчину, подозреваемого избиении ветерана АТО - СМИ

Хмельницкий горрайонный суд арестовал до 1 октября мужчину, подозреваемого в избиении ветерана украинской военной Антитеррористической операции (ныне - Операции объединенных сил), сообщает "Радио Свобода".

Суд определил залог для подозреваемого в размере 40 140 гривен.

Подозреваемый в суде признал свою вину и заявил, что с уважением относится к военным.

Как сообщалось ранее, сотрудники полиции Николаевской области задержали мужчину, который в конце июля избил ветерана АТО в Житомирской области и снял видео избиения на мобильный телефон.

Задержанным оказался 32- летний житель Бердичева, ранее судимый за кражу и по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Теги: #ветеран #арест #украина #суд #избиение
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