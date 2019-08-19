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08:06 19.08.2019

Решение проблемы Гонконга будет способствовать заключению соглашения с Китаем по торговле - Трамп

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Решение проблемы Гонконга будет способствовать заключению соглашения с Китаем по торговле - Трамп

Если китайское руководство гуманитарными методами решит проблему с протестами в Гонконге, то это будет способствовать заключению между США и Китаем соглашения по торговым разногласиям, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я бы хотел, чтобы эта проблема была решена гуманитарным способом. Считаю, это было бы очень хорошо для сделки по торговле, которую мы обсуждаем в настоящее время", - сказал он журналистам.

Трамп отметил: "Думаю, трудно будет заключить сделку, если они (китайские власти - ИФ) прибегнут к насилию, я имею в виду, что если повторятся события на площади Тяньаньмэнь".

По словам президента, у председателя КНР Си Цзиньпина для решения вопроса мирным путем без применения жестких методов есть все возможности, необходимо только его желание.

Ранее Трамп предлагал Си Цзиньпину непосредственно встретиться с участками гонконгских протестов. Пекин заявил, что американскому президенту лучше придерживаться своего ранее прозвучавшего высказывания о том, что Гонконг - часть Китая, и не вмешиваться в китайские внутренние дела.

Комментарии Трампа по ситуации в Гонконге прозвучали в тот момент, когда стороны готовятся к проведению. Очередного раунда консультаций с целью прекращения торговой войны.

Экономический советник американского президента Ларри Кудлоу заявил в воскресенье, что на ближайшие 10 дней намечены телефонные консультации между представителями обеих сторон. Если они пройдут успешно, то переговоры между высокопоставленными чиновниками будут возобновлены.

Теги: #гонконг #сша #торговля #китай
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