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07:05 19.08.2019

Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

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Из-за неправильного обращения с оружием 1 военнослужащий погиб, 3 получили ранения - штаб ООС

18 августа 2019, около 18.00. в районе проведения операции Объединенных сил в одном из подразделений Национальной гвардии Украины погиб 1 военнослужащий и 3 получили ранения средней и легкой тяжести, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Раненым была оказана неотложная медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает. Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Правоохранительными органами, из состава ООС проводятся оперативно-следственные действия для  установления обстоятельств и причин гибели одного и ранения трех военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #пострадавшие #украина
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