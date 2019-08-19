В Винницкой области задержан торговец оружием – полиция

17 августа во пгт. Липовец работники следственного управления полиции совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры при попытке продажи огнестрельного оружия был задержан житель Погребищенского района, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"39-летнего злоумышленника правоохранители задержали на площади возле автостанции при продаже пистолета иностранного производства "Unique2" с четырьмя патронами к нему. При осмотре у задержанного изъято 13 000 гривен, которые он получил за огнестрельное оружие", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье вечером.

Изъятый пистолет направлен на экспертизу.

"Следственным управлением полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения.