События

06:53 19.08.2019

В Винницкой области задержан торговец оружием – полиция

1 мин читать
В Винницкой области задержан торговец оружием – полиция

 17 августа во пгт. Липовец работники следственного управления полиции совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры при попытке продажи огнестрельного оружия был задержан житель Погребищенского района, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"39-летнего злоумышленника правоохранители задержали на площади возле автостанции при продаже пистолета иностранного производства "Unique2" с четырьмя патронами к нему. При осмотре у задержанного изъято 13 000 гривен, которые он получил за огнестрельное оружие", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье вечером.

Изъятый пистолет направлен на экспертизу.

"Следственным управлением полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", подытожили в полиции.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет заключения.

 

Теги: #торговля #оружие #украина #винницкая
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:26 19.08.2019
Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения почти 250 человек из-за отсутствия документов

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения почти 250 человек из-за отсутствия документов

00:03 19.08.2019
В "Буковеле" во время роуп-джампинга оборвался трос, два человека в реанимации - СМИ

В "Буковеле" во время роуп-джампинга оборвался трос, два человека в реанимации - СМИ

22:54 18.08.2019
Команда Зеленского открыла конкурс на должность глав РГА в 6 областях Украины

Команда Зеленского открыла конкурс на должность глав РГА в 6 областях Украины

20:22 18.08.2019
На Донбассе с начала воскресенья боевики шесть нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

На Донбассе с начала воскресенья боевики шесть нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

14:54 18.08.2019
Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

12:37 18.08.2019
В начале недели в Украине будет тепло, кратковременные дожди пойдут в понедельник только на востоке, а во вторник – на крайнем западе страны

В начале недели в Украине будет тепло, кратковременные дожди пойдут в понедельник только на востоке, а во вторник – на крайнем западе страны

10:55 18.08.2019
В Черновицкой области пограничники с применением оружия предотвратили движение внедорожника на границе с Румынией, есть раненый

В Черновицкой области пограничники с применением оружия предотвратили движение внедорожника на границе с Румынией, есть раненый

09:42 18.08.2019
ГБР: На Ивано-Франковсковщине задержали таможенника на требовании взятки в размере $2,5 тыс. США

ГБР: На Ивано-Франковсковщине задержали таможенника на требовании взятки в размере $2,5 тыс. США

09:12 18.08.2019
Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль

Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль

09:11 18.08.2019
Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн

Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

Боевики осуществили 4 обстрела с полуночи, в одном случае открывался ответный огонь

Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль

Правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного, ему готовят подозрение

Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибку в определении суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео примет участие в СБ ООН по Ближнему Востоку 20 августа

Трамп пока не определился с продлением лицензий на бизнес с Huawei, примет решение в понедельник

Трамп считает, что переговоры США с правительством Афганистана и талибами идут "очень хорошо"

Трамп заявил, что Ирану лучше не нападать на суда США

Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар - СМИ

Лесной пожар продолжает бушевать на Канарских островах

ЕС соболезнует Афганистану в связи с терактом в Кабуле

Британский премьер в ближайшие дни встретится с Меркель и Макроном

В демонстрации в Гонконге приняли участие 1,7 млн человек – организаторы

Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА