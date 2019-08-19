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05:23 19.08.2019

Помпео примет участие в СБ ООН по Ближнему Востоку 20 августа

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Помпео примет участие в СБ ООН по Ближнему Востоку 20 августа

 Госсекретарь США Майк Помпео 20 августа примет участие в заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и президентом Сербии Александром Вучичем.

"Майк Помпео отправится в Нью-Йорк 20 августа, чтобы принять участие в заседании Совбеза ООН, на котором будут обсуждаться проблемы мира и безопасности на Ближнем Востоке. Госсекретарь также встретится с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем и президентом Сербии Александром Вучичем", - написала в твиттере руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Морган Ортэгус.

В свою очередь, Помпео написал в твиттере, что обсудит с Гутеррешем "способы выработки совместных решений США и ООН для борьбы с глобальными вызовами".

Теги: #помпео #сша #гутерреш #встреча
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