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05:15 19.08.2019

Трамп пока не определился с продлением лицензий на бизнес с Huawei, примет решение в понедельник

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Трамп пока не определился с продлением лицензий на бизнес с Huawei, примет решение в понедельник

 Президент США Дональд Трамп не подтвердил сообщения СМИ о том, что уже принял решение о продлении лицензий для американских компаний на ведение дел с китайской с Huawei, отметив, что определится с этим в понедельник.

"Нет. Сообщения об этом были. Но, на самом деле, все наоборот", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос одного из них.

Президент пояснил: "Huawei - это компания, с которой мы вообще не можем вести бизнес. Я был удивлен сообщениями, что мы открыты для ведения бизнеса с ней. Думаю, все как раз наоборот. Мы на самом деле открыты для того, чтобы не вести с ней бизнес. Я не знаю, откуда появились сообщения".

Трамп добавил: "Я не хочу никакого бизнеса с ней, поскольку она приставляет угрозу нашей национальной безопасности".

Тем не менее, как сказал он, "я приму решение завтра (в понедельник - ИФ)", предварительно посовещаюсь со своими советниками. При этом Трамп сказал, что это решение "может быть временным, а, может, и нет".

В понедельник, 19 августа, истекает срок действия лицензий для американских компаний на деловое сотрудничество с Huawei, выданных им уже после внесения китайской компании в черный список по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами КНР, которое противоречит национальной безопасности Соединенных Штатов.

Наблюдатели рассматривают введенные Вашингтоном ограничения для китайских компаний, в частности, Huawei, как одно из направлений "торговой войны" между США и Китаем.

Ранее Трамп заявил, что запрещает любые формы сотрудничества с Huawei с американскими партнерами в ответ на объявленные Пекином ограничения для китайских компаний на закупку в США американской сельскохозяйственной продукции.

Теги: #сша #трамп #лицензии #huawei
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