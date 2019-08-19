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02:29 19.08.2019

Трамп заявил, что Ирану лучше не нападать на суда США

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Президент США Дональд Трамп предостерег Тегеран от возможных нападений на американские суда.

"Они не захватывали наши суда и лучше им этого не делать", - заявил Трамп журналистам.

Он отметил, что Тегеран заинтересован в обсуждении с США ситуации с иранским танкером Grace 1, задержанным в Гибралтаре по подозрению в нарушении санкций против Сирии.

"Они (иранцы - ИФ) не знают, как начать (переговоры - ИФ), потому что они гордый народ", - сказал президент США.

Ранее гибралтарская телерадиокомпания GBC News сообщила, что оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому забросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз будет доставлен не в Сирию. После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.

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Интерфакс-Украина
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