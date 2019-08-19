Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар - СМИ

Оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар, сообщает в ночь на понедельник гибралтарская телерадиокомпания GBC News.

Это СМИ в своём твиттере опубликовало короткое видео с судном, покидающим Гибралтар. Судя по освещению, это произошло вечером - во время заката Солнца.

Перед тем, как уйти в плавание, судно было переименовано в Adrian Darya. Оно простояло в Гибралтаре 46 дней: сначала его задержали по британскому забросу по подозрению в нарушении запрета ЕС на поставки нефти в Сирию. Затем танкер освободили, так как в Тегеране письменно заверили, что груз будет доставлен не в Сирию. После этого США направили Гибралтару запрос на задержание танкера в рамках американских санкций против Ирана. Однако власти Гибралтара в воскресенье отклонили запрос, поскольку санкции США в данном случае не применяются странами ЕС.