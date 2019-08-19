В "Буковеле" во время роуп-джампинга оборвался трос, два человека в реанимации - СМИ

В "Буковеле" во время роуп-джампинга оборвался основной трос, в результате чего мужчина и женщина упали на пешеходную дорожку, сообщает издание "Галицкий корреспондент".

"Люди занимались экстремальным видом спорта "роуп-джампинг", во время которого оборвалась главная веревка. В результате 21-летняя и 26-летний жители Львовщины упали на пешеходную дорожку и получили травмы", - говорится в сообщении, на официальном сайте издания "Галицкий корреспондент".

Сейчас пострадавшая девушка находится в Яремчанском ЦГБ, а 26-летний парень - в реанимационном отделении Ивано-Франковской ОКБ.

Известно, что оборвавшийся трос недавно установили и протестировали. Работу аттракциона приостановлена.

Состояние пострадавших стабильное, их жизни ничего не угрожает.