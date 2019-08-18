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22:54 18.08.2019

Команда Зеленского открыла конкурс на должность глав РГА в 6 областях Украины

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В онлайн-проекте команды президента Украины Владимира Зеленского LIFT открыли конкурс на должности председателей районных государственных администраций (РГА) во Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях, сообщает команда Зеленского в соцсети Фейсбук.

"Ищем умных и целеустремленных руководителей на должности председателей районных государственных администраций в Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Теги: #президент #конкурс #украина #команда
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