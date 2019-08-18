На Донбассе с начала воскресенья боевики шесть нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

На Донбассе с начала воскресенья боевики шесть нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - сообщается в воскресенье в вечерней сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Пищевика по направлению Верхнеширокинского - из стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Ужовка - из ручных противотанковых гранатометов; возле Лебединского по направлению Ужовка - из стрелкового оружия; вблизи Талаковки по направлению Пикуза - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: в районе Новолуганского по направлению Доломитный - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского по направлению Нижнее Лозовое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационных действиям противника", - подытожили в штабе ООС.