События

20:22 18.08.2019

На Донбассе с начала воскресенья боевики шесть нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

1 мин читать
На Донбассе с начала воскресенья боевики шесть нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали – штаб ООС

На Донбассе с начала воскресенья боевики шесть нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - сообщается в воскресенье в вечерней сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Пищевика по направлению Верхнеширокинского - из стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Ужовка - из ручных противотанковых гранатометов; возле Лебединского по направлению Ужовка - из стрелкового оружия; вблизи Талаковки по направлению Пикуза - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил: в районе Новолуганского по направлению Доломитный - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Луганского по направлению Нижнее Лозовое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и готовы к любым коварным и провокационных действиям противника", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:54 18.08.2019
Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

14:26 18.08.2019
Боевики осуществили 4 обстрела с полуночи, в одном случае открывался ответный огонь

Боевики осуществили 4 обстрела с полуночи, в одном случае открывался ответный огонь

12:37 18.08.2019
В начале недели в Украине будет тепло, кратковременные дожди пойдут в понедельник только на востоке, а во вторник – на крайнем западе страны

В начале недели в Украине будет тепло, кратковременные дожди пойдут в понедельник только на востоке, а во вторник – на крайнем западе страны

10:55 18.08.2019
В Черновицкой области пограничники с применением оружия предотвратили движение внедорожника на границе с Румынией, есть раненый

В Черновицкой области пограничники с применением оружия предотвратили движение внедорожника на границе с Румынией, есть раненый

09:42 18.08.2019
ГБР: На Ивано-Франковсковщине задержали таможенника на требовании взятки в размере $2,5 тыс. США

ГБР: На Ивано-Франковсковщине задержали таможенника на требовании взятки в размере $2,5 тыс. США

09:12 18.08.2019
Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль

Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль

09:11 18.08.2019
Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн

Правоохранители сообщили о подозрении зампредседателю Житомирского горсовета в нанесении государству убытков в размере 700 тыс. грн

07:39 18.08.2019
Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

07:32 18.08.2019
В Ровенской области за сутки полиция зафиксировала сразу три случая незаконной добычи янтаря

В Ровенской области за сутки полиция зафиксировала сразу три случая незаконной добычи янтаря

04:12 18.08.2019
В Киевской области правоохранители разоблачили сеть подпольных онлайн-казино, сервера которых размещались на территории России

В Киевской области правоохранители разоблачили сеть подпольных онлайн-казино, сервера которых размещались на территории России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Амос Дов Сильвер выдан компетентным органам Израиля

Боевики осуществили 4 обстрела с полуночи, в одном случае открывался ответный огонь

Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль

Правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного, ему готовят подозрение

Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибку в определении суда

ПОСЛЕДНЕЕ

В демонстрации в Гонконге приняли участие 1,7 млн человек – организаторы

Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

Британию может ожидать нехватка продовольствия, бензина и лекарств в случае "жесткого" Brexit

В Чернигове задержали двух мужчин по подозрению в убийстве пары накануне

Семь бывших глав МВД Эстонии призывают нынешнего министра подать в отставку

Демонстранты проводят очередную акцию протеста в Гонконге

В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары

В Черновцах арестовали мужчину за смертельное избиение сожительницы

В Днепре помощник начальника управления Нацполиции совершил ДТП и скрылся

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА