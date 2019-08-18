События

19:22 18.08.2019

В демонстрации в Гонконге приняли участие 1,7 млн человек – организаторы

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В демонстрации в Гонконге приняли участие 1,7 млн человек – организаторы

Примерно 1,7 млн человек присоединились к акции протеста против властей в Гонконге в воскресенье, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на организаторов.

Изначально власти дали разрешение на акцию исключительно в парке Виктории, однако в итоге демонстранты все равно прошли по городским улицам под дождем.

В настоящее время многие участники демонстрации еще не разошлись. Данных о масштабных столкновениях с полицией пока не поступало.

При этом, по версии полиции, в парке Виктории в воскресенье насчитывалось 128 тыс. демонстрантов.

Акции протеста в пользующемся определенной автономией Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Изначально их целью было противостояние инициативе, которая в случае реализации позволило бы проводить экстрадиции людей в другие части Китая. Однако как отмечают наблюдатели, со временем демонстранты стали привлекать внимание к гораздо более широкому спектру вопросов, связанных с демократией.

В Пекине неоднократно предупреждали, что в случае крупных беспорядков готовы принять решительные меры.

События в Гонконге привлекли внимание иностранных лидеров. В частности, нередко по этой теме высказывается президент США Дональд Трамп

Теги: #гонконг #демонстрация #китай #численность
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