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18:29 18.08.2019

Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

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Испания примет судно с мигрантами, от которого отказалась Италия

Премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился принять в порту Альхесирас судно неправительственной организации Open Arms с более чем сотней мигрантов на борту, находящееся в районе итальянского острова Лампедуза, сообщается на сайте правительства страны.

"Председатель правительства принял такое решение (принять судно - ИФ) из-за чрезвычайной ситуации на борту, после двух недель плавания. Непонятное решение итальянских властей, и, в частности, министра внутренних дел Маттео Сальвини, закрыть все свои порты, а также трудности, с которыми сталкиваются другие страны Центрального Средиземноморья, заставили Испанию вновь взять на себя лидерство в этой кризисной ситуации", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что испанские порты не являются "ни самыми близкими, ни самыми безопасными" для судна, однако "сейчас Испания - единственная страна, которая готова принять" его.

Кроме того, правительство Испании заявило о необходимости найти "европейское решение проблем миграции".

Ситуация с судном Open Arms должна послужить стимулом для "европейской семьи", если она хочет продолжить придерживаться ценностей прогресса и гуманизма, которые "способствовали ее созданию и укрепили ее этическое лидерство в мире", подчеркивается в сообщении.

Судно испанской неправительственной организации находилось недалеко от итальянского острова Лампедуза в течение двух недель. Высадка 147 мигрантов на берег оказалась невозможной из-за запрета итальянских властей.

В минувшую пятницу официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Ванесса Мок заявила, что ЕК приветствует согласие шести стран ЕС принять мигрантов, находящихся в Средиземном море на борту судна Open Arms, но предстоит еще решить вопрос об их высадке.

"Мы благодарим Францию, Люксембург, Германию, Португалию, Румынию и Испанию за их предложение (принять мигрантов - ИФ). Комиссия готова предложить на месте свою координацию и логистическую поддержку, как только нас об этом попросят и когда будет найдено решение о высадке людей, спасенных в море", - объяснила Мок.

Она добавила, что эти люди находятся в "невыносимом положении", и в ЕК рассчитывают, что в Средиземноморье будет найдено решение по их быстрой и полностью безопасной высадке с предоставлением им обслуживания, в котором они нуждаются.

"Мы просим государства-члены договориться о временном приеме. А мы (Еврокомиссия - ИФ) готовы оказать логистическую и финансовую поддержку через соответствующие европейские агентства", - сообщила пресс-секретарь.

Другая представитель ЕК Тове Эрнст в ответ на дополнительные вопросы пояснила: "В компетенцию комиссии не входит разрешение на высадку. То, что делаем мы, - это обеспечиваем сотрудничество с государствами-членами, чтобы найти решение по распределению мигрантов после их высадки. И это позволяет создать условия, которые дадут государствам-членам возможность согласиться на высадку из корабля".

Теги: #испания #судно #мигранты #премьер
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