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16:23 18.08.2019

Британию может ожидать нехватка продовольствия, бензина и лекарств в случае "жесткого" Brexit

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Британию может ожидать нехватка продовольствия, бензина и лекарств в случае "жесткого" Brexit

Жители Великобритании столкнутся с нехваткой продовольствия в течение нескольких месяцев в случае выхода из ЕС без соглашения, регулирующего дальнейшие отношения между сторонами, сообщают в воскресенье британские СМИ со ссылкой на документы правительства страны.

Также дефицитными могут стать бензин и медикаменты. Такой прогноз основан, в частности на том, что "жесткий" выход из Евросоюза сильно повлияет на транспорт: до 85% фур, доставляющих товары в Великобританию по основным маршрутам, не смогут быстро пройти через французскую таможню. Двусторонних договоренностей, которые бы позволили решить эту проблему, в настоящее время нет. В результате перебои с доставкой товаров из ЕС в Великобританию могут продлиться до трех месяцев.

Дополнительные трудности для доставки товаров возникнуть и из-за восстановления физической границы с Ирландией.

Премьер Великобритании Борис Джонсон неоднократно заявлял, что намерен вывести свою страну из ЕС к 31 октября 2019 года, причем даже если к этому времени ему не удастся согласовать с Брюсселем условия Brexit.

Теги: #великобритания #ес #brexit
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