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14:26 18.08.2019

Боевики осуществили 4 обстрела с полуночи, в одном случае открывался ответный огонь

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Боевики осуществили 4 обстрела с полуночи, в одном случае открывался ответный огонь

Незаконные вооруженные формирования осуществили четыре вооруженные провокации на востоке Украины с начала текущих суток 18 августа, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, ночью после полуночи из стрелкового оружия были обстреляны защитники с.Пищевик Волновахского района Донецкой области.

Утром со стороны с.Ужовка (бывш.Ленинское) на неподконтрольной территории боевики обстреяли из ручных противотанковых гранатометов украинские позиции у с.Водяное Новоазовского района, а затем из стрелкового оружия – позиции у с.Лебединское Волновахского района.

Также утром из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции Объединенных сил у пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. "С целью сохранения жизни и здоровья наших воинов, защитники Украины применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая Минские соглашения, в течение 10 минут подавили вражескую вооруженную активность", - говорится в сводке.

Теги: #оос #минобороны
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Интерфакс-Украина
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