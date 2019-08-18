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12:37 18.08.2019

В начале недели в Украине будет тепло, кратковременные дожди пойдут в понедельник только на востоке, а во вторник – на крайнем западе страны

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В начале недели в Украине будет тепло, кратковременные дожди пойдут в понедельник только на востоке, а во вторник – на крайнем западе страны

Теплая воздушная масса, которая переместится из центральной Европы, будет определять погоду в Украине в понедельник, 19 августа, сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью ожидается на уровне 10-15°, в южных и восточных областях 16-19°; днем 26-31°. Без осадков, лишь ночью в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве - без осадков, температура ночью 13-15°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 августа самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 37,8 градусов тепла в 1946 году, самая низкая ночью – на отметке 7,4 градусов в 1893 году.

Во вторник, 20 августа, в Украине без осадков, лишь днем 21 августа на крайнем западе местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 27-32°, в южных и восточных областях - до 35°.

В Киеве 20 августа - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем около 30°.

18 августа в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 22-26°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Теги: #погода #украина
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