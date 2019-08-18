В Черновицкой области пограничники с применением оружия предотвратили движение внедорожника на границе с Румынией, есть раненый

В Черновицкой области пограничники с применением оружия предотвратили движение внедорожника, который прорывался в сторону границы с Румынией, ранен один человек, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Сегодня, 18 августа, около 3 часов ночи пограничный наряд, который нес службу в пределах Путильского района Черновицкой области, обнаружил движение транспортного средства повышенной проходимости. Автомобиль на скорости двигался в сторону государственной границы по направлению населенного пункта Шепот", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вначале пограничники потребовали остановиться, но водитель транспортного средства продолжил движение, при этом направил автомобиль на пограничный наряд. Военнослужащие для предотвращения противоправных действий совершили несколько выстрелов в воздух, однако это не остановило правонарушителя.

"После этого пограничники применили оружие в направлении колес транспортного средства. В нескольких метрах машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу", - отметили в пресс-службе ведомства.

По данному факту пограничники сообщили в Национальную полицию, военную прокуратуру и другие правоохранительные органы.

Кроме того, глава Госпогранслужбы назначил служебное расследование. Руководитель ведомства лично выбыл на участок Черновицкого пограничного отряда.

В настоящее время проводятся следственные действия.