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09:12 18.08.2019

Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль

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Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль

В ночь с субботы на воскресенье гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера экстрадировали в Израиль из международного аэропорта Борисполь, сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

"Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь", - написала Сарган на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

Она отметила, что подробности сообщат впоследствии.

Как сообщалось, в субботу, 17 августа, сотрудники Служба безопасности Украины задержали гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей Украины.

В марте текущего года в Киеве был задержан гражданин США и Государства Израиль, разыскиваемый за организацию международного наркокартеля. Израильские правоохранители прислали запрос в прокуратуру Киева с просьбой выдать этого злоумышленника.

Гражданин с двойным гражданством разыскивается компетентными органами Израиля по обвинению в управлении преступной организацией, которая наладила массовый сбыт наркотических веществ с использованием популярных мессенджеров и социальных сетей, вовлечении несовершеннолетних к использованию опасных наркотиков и участия в других преступлениях, совершенных преступной организацией.

15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ. По факту его побега прокуратура Киева зарегистрировала уголовное производство по ч.1 ст.393 (побег с места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

По информации журналиста Юрия Бутусова, Амоса Дов Сильвера задержали в Умани. Об этом он написал на своей странице в соцсети Фейсбук.

Теги: #наркобарон #украина #экстрадиция #израиль
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