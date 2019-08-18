События

07:39 18.08.2019

Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

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За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"17 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня... За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Павлополя – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды в районе Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия, в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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