Боевики восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований восемь раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"17 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня... За прошедшие сутки потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, дважды неподалеку Павлополя – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды в районе Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе Южного - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток противник совершил 2 обстрелы позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия, в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета", - добавили в штабе.