События

05:45 18.08.2019

В Турции, возможно, обнаружена могила внучки царицы Тамары

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Посольство Грузии в Анкаре сообщило об обнаружении археологами на северо-западе Турции могилы предположительно внучки царицы Тамары - легендарной грузинской княжны Гурджи-Хатун.

По данным посольства, в районе Пасинлер турецкого города Эрзурум были проведены археологические раскопки, в результате которых обнаружены саркофаги, предположительно принадлежащие сельджукскому султану Ала ад-Дину Кай-Кубаду II и его матери царевне Тамаре, прозванной Гурджи-Хатун.

Посольство отмечает, что приступило к изучению указанного вопроса.

Согласно историческим данным, размещенным на сайте Национальной библиотеки парламента Грузии, Тамара - Гурджи-Хатун, которая была внучкой правившей на стыке 12-13 веков царицы Тамары и дочерью царицы Русудан, в 13-летнем возрасте (в 1236 году) была выдана замуж за 17-летнего Румского султана Гийас ад-Дина Кей-Хосрова II. Женитьба имела политический характер и согласно условиям брака, она сохранила возможность оставаться православной христианкой.

Отмечается, что Тамара была любимой женой султана, который называл ее Гурджи-Хатун (Грузинская госпожа). Историки утверждают, что султан хотел увековечить лицо своей жены на монетах, но это было запрещено в исламе, и тогда он прибегнул к хитрости, выпустив в 1236 году монеты, на которых был отчеканен ее знак: Солнце в зодиаке Льва. Принято считать, что "солнце", изображенное на монете, - это Гурджи-Хатун. Позднее это стало одной из самых знаменитых на Востоке эмблем "Шир у Хуршид" ("Лев и Солнце").

После смерти султана его вдова стала женой возглавившего государство визиря Муин Эд-дина Сулеймана Фервани. Согласно историческим данным, Гурджи-Хатун поддерживала дружеские отношения с философом и поэтом Джелал эд-дином Руми - основателем в Коньи ордена дервишей-суфиев и была членом этого ордена, который был открыт для представителей любой монотеистической религии.

В 1277 году, по историческим сведениям, монголы убили мужа Гурджи-Хатун Сулеймана Фервани. Достоверных письменных источников о последних годах Гурджи-Хатун нет, так же как и неизвестным до сегодняшнего дня оставалось место ее захоронения.

Теги: #грузия #турция #археология
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