В Киевской области правоохранители разоблачили сеть подпольных онлайн-казино, сервера которых размещались на территории России

В Киевской области правоохранители разоблачили сеть подпольных онлайн-казино, серверы которых размещались на территории Российской Федерации, а также организатора этого игорного бизнеса, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Было установлено, что в целях конспирации преступной деятельности серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории Российской Федерации... Для легализации средств, полученных в качестве онлайн ставок, 32-летний гражданин использовал платежные системы, которые находятся под санкциями", - говорится в сообщении.

Также правоохранители обнаружили офисное помещение, из которого осуществлялось администрирование казино. Оно размещалось в частном доме в Киевской области.

Отмечается, что во время обыска правоохранители изъяли $520 тыс. и EUR140 тыс. (эквивалент национальной валюты - более 17 млн грн), полученных от функционирования онлайн казино, компьютерную технику и "черновые" записи, подтверждающие преступную деятельность гражданина.

В настоящее время правоохранители открыли уголовное производство по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины, устанавливат причастных к функционированию сети онлайн казино лиц.