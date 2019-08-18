В Днепре помощник начальника управления Нацполиции совершил ДТП и скрылся

В Днепре 17 августа помощник начальника Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, управляя автомобилем марки Toyota, совершил столкновение с двумя автомобилями Honda и Opel, после чего скрылся с места происшествия, сообщил депутат Запорожского облсовета, адвокат Ярослав Гришин.

По словам депутата, инцидент произошел в 13:00, а вскоре правоохранители нашли автомобиль правонарушителя и задержали водителя.

"Им оказался помощник начальника ГУНП в Запорожской области майор полиции Филькинштейн, 1973г. рождения. Проводится проверка. Ранее скандального майора полиции Филькинштейна уже увольняли с должности, но он восстановился через "реформированный суд", - написал депутат.

Кроме того, он отметил, что в последнее время правонарушитель выполнял функцию "смотрящего" по Кирилловке (поселок в Запорожской области – ИФ), собирая дань с бизнеса, и якобы передавая наверх.

"Сейчас дело пытаются замять, что является неприпустимим", - подытожил Гришин.