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00:30 18.08.2019

Правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного, ему готовят подозрение

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В Одессе правоохранители задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного, где накануне произошел пожар, в результате которого погибло 9 человек, сообщила пресс-служба прокуратуры Одесской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи ГУ НП в области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины фактического владельца гостиницы "Токио Стар" В. Черного", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар, в результате чего погибли восемь человек, пострадало 10 человек.

Позднее в ГСЧС сообщили о девятой жертве, погибшей на пожаре.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после пожара в одесской гостинице поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал справедливое наказание для виновных в пожаре в Одесской гостинице.

Теги: #задержание #владелец #отель #украина #одесса
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