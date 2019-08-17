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23:40 17.08.2019

Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции на желчном пузыре

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Юнкер прервал отпуск из-за срочной операции на желчном пузыре

Европейская комиссия (ЕК) сообщила в субботу, что ее председатель Жан-Клод Юнкер был вынужден срочно вернуться из отпуска в Австрии в Люксембург для холецистэктомии.

"Председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру пришлось сократить свой отпуск в Австрии по медицинским показаниям", - говорится в коммюнике Еврокомиссии, распространенном в Брюсселе.

В нем объясняется, что Юнкер был доставлен в Люксембург "для срочного удаления желчного пузыря".

Теги: #еврокомиссия #операция #председатель
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