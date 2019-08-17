Грымчака оставили в СИЗО несмотря на ошибку в определении суда

Заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинТОТ) Юрия Грымчака, которого подозревают в мошенничестве, оставили в СИЗО несмотря на ошибку в определении суда от 16 августа, сообщила адвокат Грымчака и Овдиенко Татьяна Матяш.

"В Черниговском СИЗО сказали, что им известно, что в них иное лицо, чем указано в постановлении, но есть исправления и они приобретут скоро силы. Поэтому, пока отпускать никого не будут", - написала Матяш на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

По ее словам, установлено, что "и Михайлович и Николаевич родились в один день в одном месте, поэтому есть основания считать, что это одна и та же человек".

Матяш отметила, что представители СИЗО "уведомили департамент и ждут их решения".

"Мы, наконец, едем домой, готовиться к дальнейшим боевым действиям. А сторона обвинения осталась ждать решения департамента. Под СИЗО", - сообщила адвокат.