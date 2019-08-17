События

20:48 17.08.2019

На Донбассе с начала субботы боевики трижды нарушили режим прекращения огня, без потерь

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На Донбассе с начала субботы боевики трижды нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из автоматического гранатомета и стрелкового оружия… За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - сообщается в субботу в вечерней сводке пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя по направлению Украинского - из автоматического гранатомета, вблизи Водяного по направлению Ужовки - из стрелкового оружия, рядом с Лебединским по направлению Саханки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелов противника не зафиксировано.

Также сообщается, что за минувшие сутки, 16 августа, незаконные вооруженные формирования двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Факты огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Лебединское, Водяное, Маринка, Новолуганское Зайцево, Крымское", - добавили в штабе.

Теги: #украина #донбасс #обстановка
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