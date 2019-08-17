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20:36 17.08.2019

Суд арестовал на два месяца второго подозреваемого по делу Грымчака

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Деснянский районный суд Чернигова в субботу принял решение взять под стражу сроком на два месяца второго подозреваемого по делу Юрия Грымчака Игоря Овдиенко с возможностью внесения залога в размере 4 млн грн, передает телеканал "112 Украина".

Как сообщается, размер залога для Овдиенко суд установил на уровне 4 млн грн, однако прокуроры обращались в суд с просьбой установить размер залога на уровне 12,5 млн грн.

Отмечается, что судебное заседание по Овдиенко продолжалось около 5 часов.

В начале заседания его адвокаты заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней.

В то же время сам Овдиенко свою вину отрицает. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

Как сообщалось, прокуроры подали заявление в канцелярию Деснянского районного суда Чернигова о допущенной ими технической ошибке в отчестве заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, так как эта ошибка перенесена в определение суда об аресте Грымчака с альтернативой залога, из-за чего само решение не может быть выполнено.

Ранее Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.

14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры задержали Грымчака и его помощника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн.

Теги: #подозреваемый #грымчак #украина #арест #дело
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