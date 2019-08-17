События

19:42 17.08.2019

СБУ разоблачила "криминального авторитета" на вымогательстве с бизнесменов денег за несуществующие долги

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области "криминального авторитета" на систематическом требовании больших сумм денег за несуществующие долги с представителей коммерческих структур, сообщил пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления, в том числе контрабанду наркотиков и вымогательство, уроженец Калуша искусственно создавал поводы для "выбивания" несуществующих долгов с предпринимателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник угрожал коммерсантам насилием и физической расправой, если ему не заплатят.

"Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства рэкетиром от предпринимателя семидесяти тысяч американских долларов. Во время спецоперации правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из центральных улиц Калуша при получении очередного "транша" в размере 10 тыс. долларов", - добавили в пресс-центре.

Фигуранту дела объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Готовится избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #злоумышленник #украина #задержание #ивано_франковск
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