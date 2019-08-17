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18:10 17.08.2019

И.о. главы Одесской ОГА готовит письмо в СНБО по изменению закона для пресечения отказа в проверке пожарной безопасности на объектах

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И.о. главы Одесской ОГА готовит письмо в СНБО по изменению закона для пресечения отказа в проверке пожарной безопасности на объектах

И.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова в связи с пожаром в гостинице "Токио Стар" и человеческими жертвами намерена обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины с тем, чтобы были разработаны и внесены изменения в законодательство во избежание отказов в проверке пожарной безопасности на объектах.

"…планировалась проверка ГСЧС соблюдения противопожарных норм, к которой ГСЧС не допустили вследствие изменения арендатора (гостиницы - ИФ). Такая проверка могла бы предотвратить трагедию! Чтобы реально изменить эту "схему" избежания ответственности, готовлю письмо в СНБО о необходимости разработки и внедрения изменений в законодательство с целью уточнения объекта проверки пожарной безопасности, который бы охватывал не только юридическое лицо - субъект хозяйствования, но и объект, на котором осуществляется деятельность по временному размещению туристов", - написала Шаталова в Фейсбуке.

Она отметила, что все необходимые экспертизы должны быть проведены в максимально сжатые сроки. "Просила Офис президента помочь в ускорении пожарно-технической экспертизы, которая поможет определить причины пожара", - добавила и.о. главы ОГА.

Шаталова подчеркнула, что в гостинице находилось много иностранцев, представительство МИД в Одессе контактирует с ними, чтобы собрать информацию и сообщить их семьи и соответствующие дипломатические учреждения, а Главное управление Государственной миграционной службы в Одесской области координирует работу по их идентификации и документированию.

Одесский горсовет обеспечивает всех пострадавших горячим питанием, принято решение об их временном размещении на коммунальных объектах, сообщила и.о. главы ОГА.

По информации Шаталовой, с целью комплексного подхода к проблеме, проведения профилактических и предупредительных мероприятий, с понедельника будет создана межведомственная рабочая группа по мониторингу деятельности подобных субъектов временного размещения на территории Одессы и Одесской области.

Теги: #снбоу #одесса #пожар
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