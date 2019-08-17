Одесская ОГА просит миграционную службу провести идентификацию и помочь с документами иностранцам из гостиницы, где возник пожар

И.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова поручила Главному управлению Государственной миграционной службы (ГМС) в Одесской области осуществить идентификацию иностранных граждан, которые находились в гостинице "Токио Стар", где в ночь на 17 августа возник пожар, в результате которого погибли 9 человек.

"Главному управлению ГМС Украины в Одесской области поручено провести идентификацию иностранных граждан, проверить законность их пребывания на территории Украины, организовать взаимодействие с представительством МИД Украины в Одесской области по содействию документирования и возвращения иностранных граждан в страны гражданства", - говорится в сообщении ОГА по итогам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с пожаром.

Представительству МИД в Одесской области поручено оказать содействие в информировании соответствующих иностранных представителей, с чьими гражданами произошло ЧП, а также проинформировать семьи пострадавших иностранцев.

Кроме того, Шаталова указала на важность задействовать в расследовании причин трагедии Главное управление Государственной фискальной службы Украины в Одесской области и Главное управление Гоструда в области с целью идентифицировать нелегальных работников гостиницы.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших - в критическом состоянии.

Среди пострадавших – двое иностранцев (граждане Литвы и Сьерра-Леоне) и ребенок.