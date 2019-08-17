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17:05 17.08.2019

В Одесской области на 18 августа объявлен траур в связи с жертвами пожара в гостинице

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В Одесской области на 18 августа объявлен траур в связи с жертвами пожара в гостинице

В Одесской области на воскресенье, 18 августа, объявлен траур в связи с гибелью людей во время пожара в гостинице "Токио Стар".

"В связи с трагедией, которая произошла в городе Одесса 17 августа и привела к гибели людей, объявить 18 августа 2019 года в области днем траура по погибшим", - сказано в распоряжении, подписанном и. о. главы Одесской облгосадминистрации Светланой Шаталовой (документ опубликован на сайте ОГА).

На всей территории области на зданиях госучреждений и предприятий в день траура приспустят государственный флаг Украины.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших - в критическом состоянии.

Среди пострадавших – двое иностранцев и ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи территориального управления Госбюро расследований (ГБР), расположенного в Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице и гибели людей (ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины).

В ГСЧС указали, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке.

Теги: #траур #одесса #пожар
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