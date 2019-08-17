События

16:35 17.08.2019

На Львовщине упал военный вертолет

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На Львовщине упал военный вертолет

Военный вертолет Ми-2 в пятницу разбился в г.Броды (Львовская обл.), находившиеся на борту двое военных не пострадали, сообщает издание Zaxid.Net со ссылкой на спикера территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове Зоряну Тывин.

По ее данным, вертолет разбился при взлете во время учений, которые проводились на территории воинской части А2595. На борту находились двое военных, в результате аварии они не пострадали.

Вертолет упал с высоты 3-4 метра на правый бок, пожар после падения не возник.

Обстоятельства и причину происшествия выясняют следователи ГБР и военные прокуроры.

Теги: #ми_2 #вертолет #львовская_область
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