ГБР расследует ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудниками ГСЧС, что привело к пожару в одесской гостинице

Следователи территориального управления Госбюро расследований (ГБР), расположенного в Николаеве, осуществляют досудебное расследование в уголовном производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками Госслужбы по ЧС (ГСЧС) в Одесской области, что привело к возникновению пожара в гостинице "Токио Стар" (Одесса) и гибели людей.

Как сообщает пресс-служба ГБР, досудебное расследование по факту возникновения пожара осуществляет Главное управление Нацполиции в Одесской области.

В настоящее время следователи ГБР проводят следственные действия для проверки выполнения служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС в Одесской области во время выполнения ими проверок и других мероприятий с целью контроля за состоянием системы противопожарной безопасности. В частности, допрашиваются свидетели, изымаются необходимые документы.

"Квалификация: служебная халатность, которая повлекла тяжкие последствия (ч2 ст 367 Уголовного кодекса Украины)", - отмечено в сообщении.

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли восемь человек (по данным Одесской областной государственной администрации, семь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали. Днем в субботу на месте пожара было обнажено тело еще одного погибшего (то есть всего погибли девять человек).

По информации ГСЧС, среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. По данным президента Украины Владимира Зеленского, четверо из пострадавших - в критическом состоянии.

Среди пострадавших – двое иностранцев и ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать масштабные проверки мест отдыха граждан, прежде всего гостиниц и санаториев.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В ГСЧС указали, что в июле была запланирована проверка гостиницы, но была изменена форма собственности, и представителей Госслужбы не допустили к проверке