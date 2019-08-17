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15:21 17.08.2019

НАБУ призвало Луценко вернуть уголовное производство о коррупции на таможне детективам Бюро

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НАБУ призвало Луценко вернуть уголовное производство о коррупции на таможне детективам Бюро

Изменение генпрокурором Юрием Луценко подследственности в деле по факту злоупотреблений должностными лицами таможен Государственной фискальной службы (ГФС), которые способствовали деятельности группы компаний по растаможке импортированных в Украину товаров по значительно заниженной стоимости, делает невозможным завершение расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности.

"НАБУ призывает Юрия Луценко принять процессуальное решение и вернуть уголовное производство детективам Бюро", - отмечается в пресс-релизе НАБУ.

Там отметили, что с октября 2017 года детективы НАБУ расследовали коррупционную схему, внедренную должностными лицами государственного органа по растаможиванию рядом субъектов хозяйствования импортируемых товаров по заниженной стоимости, в результате чего государству причинен ущерб в размере 170 млн грн. Предварительная правовая квалификация преступления - ст.364 УК Украины.

В рамках этого расследования детективы инициировали наложение ареста на 450 млн грн компаний-участниц схемы.

Как отмечается в пресс-релизе, в ноябре 2017 года конечный бенефициар указанных компаний предложил детективам НАБУ неправомерную выгоду в размере $800 тыс., чтобы те прекратили расследование и передали уголовное производство для дальнейшего досудебного расследования другому правоохранительному органу. Он был разоблачен "на горячем" и обвинительный акт уже направлен в Печерский районный суд города Киева в июле 2018 года.

"За два года расследования детективы НАБУ провели необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершения преступления и собрали большое количество доказательств. Однако, чем ближе детективы подходили к финишной прямой, тем откровеннее были попытки устранения их от этого дела", - отметили в Бюро.

24 мая дело было передано в Государственное бюро расследований (ГБР), однако генпрокурор в конце июня отменил это решение.

Вместе с тем, как подчеркнули в НАБУ, 15 августа 2019 года генпрокурор "по непонятным основаниям и без изучения материалов уголовного производства внезапно передал дело, изменив подследственность, в Национальную полицию Украины".

"Следовательно, Юрий Луценко в итоге сделал то, чего добивался предложением неправомерной выгоды детективам НАБУ конечный бенефициар компаний, фигурирующих в расследовании", - подчеркнуто в пресс-релизе.

НАБУ утверждает, что генпрокурор уже не первый раз принимает решение об определении подследственности расследований НАБУ другими органами вопреки закону. "Так, 19 июля 2019 года он передал дело о завладении $20 млн. государственного АО "Ощадбанк", в рамках которой детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, следователям Национальной полиции Украины", - отмечено в сообщении.

НАБУ считает, что такие решения генерального прокурора ставят под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Ведь даже в случае направления следователями Национальной полиции Украины обвинительных актов по этим делам в суд, все собранные доказательства могут быть признаны недопустимыми.

Теги: #таможня #луценко #набу
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