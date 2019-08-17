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14:35 17.08.2019

Правоохранители задержали в Киеве семь участников группы "черных" регистраторов

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Правоохранители задержали в Киеве семь участников группы "черных" регистраторов

Сотрудники прокуратуры Киева и Службы безопасности Украины задержали в субботу семь участников преступной группы, в том числе двух адвокатов и бывшего руководителя органов юстиции Киева, занимавшейся незаконным завладением недвижимого имущества, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, чем нанесен ущерб в 1,5 млрд грн", - написал Луценко на своей странице в Фейсбуке в субботу.

По его данным, в целом по результатам спецоперации семь человек – трое организаторов и четверо исполнителей - задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Среди задержанных - двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции Киева.

Луценко также подчеркнул, что изъятые документы позволят в дальнейшем изучить роль судей в принятии "нужных рейдерам решений".

Генпрокурор напомнил, что поднимает вопрос системы "черных" регистраторов 2,5 года.

Как известно, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

Так, указ обязывает обеспечить перенос до 2021 года в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках, ограничениях (обременениях) в их использовании, зарегистрированных до 1 января 2013 года в Госреестре земель.

Он также обязывает Кабинет министров в течение трех месяцев разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по усилению гарантий защиты государством прав на недвижимое имущество и их обременений, защиты прав учредителей юрлиц и противодействие рейдерству.

Кроме того, предполагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно снизит риски и частоту рейдерства.

Теги: #киев #луценко #регистрация
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